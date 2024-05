Aktuell Land

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall bei Tübingen tödlich verunglückt. Polizeiangaben nach war der 27-Jährige am Mittwoch auf einer gerade verlaufenden Landesstraße auf die Gegenspur gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengeprallt. Der genaue Grund war zunächst unklar. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Leitplanken abgewiesen und die Fahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die beiden. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Transporter-Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.