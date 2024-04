Aktuell Land

Autofahrer fährt zwei Biker auf Bundesstraße an

Ein Autofahrer hat eine Motorradfahrerin und einen Motorradfahrer beim Überqueren einer Bundesstraße bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) angefahren und dadurch schwer verletzt. Der 48-Jährige habe die beiden Biker, die auf der B313 fuhren und Vorfahrt hatten, übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden 20-Jährigen erlitten demnach mehrere Frakturen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer und seine zwei Insassen wurden bei dem Vorfall am Samstag nicht verletzt.