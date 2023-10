Aktuell Land

Autofahrer fährt Fußgänger an: 24-Jähriger tot

Ein 24 Jahre alter Fußgänger ist im Landkreis Konstanz von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Autofahrer habe den jungen Mann am Morgen auf einer Bundesstraße zwischen Stockach und Zizenhausen erfasst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz am Sonntag mit. Der Fußgänger erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen lebensbedrohlichen Verletzungen.