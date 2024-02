Aktuell Land

Autofahrer erwarten etliche Anzeigen nach Polizeikontrolle

Zu schnell, unter Drogen, ohne Führerschein und mit vermutlich gestohlenen Kennzeichen ist ein Autofahrer bei Kreßberg (Kreis Schwäbisch-Hall) unterwegs gewesen. Wegen seines Tempos sei der 45-Jährige von Beamten kontrolliert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zusätzlich zu den Verstößen war der Mann nicht angeschnallt. Auch das am Auto angebrachte Kennzeichen gehörte nicht zum Wagen. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten am Dienstag noch mehrere vermutlich gestohlene Kennzeichen. Der 45-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und des Verdachts des Diebstahls verantworten. Ihm wurde Blut entnommen.