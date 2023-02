Aktuell Land

Autofahrer bei Unfall eingeklemmt und gestorben

Ein Autofahrer ist in seinem Wagen eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Ein anderer Fahrer wurde nach dem Unfall am Mittwoch auf der Bundesstraße zwischen Teningen und Malterdingen (Kreis Emmendingen) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.