Der 66-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz der Rettungsversuche der Einsatzkräfte an der Unfallstelle starb. Der 47 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens und sein gleichaltriger Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei befinden sie sich nicht in Lebensgefahr.

Mitteilung der Polizei