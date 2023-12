Aktuell Land

Autobrand im Gotthard-Straßentunnel glimpflich ausgegangen

Im Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Die beiden Insassen des Wagens mit deutschem Kennzeichen hätten einen Schutzraum aufgesucht und seien unverletzt geblieben. Am Auto sei ein Totalschaden im Umfang von gut 26.000 Euro entstanden, teilte die Polizei im Kanton Uri mit. Das Auto war in Mannheim registriert, wie die Polizei auf Nachfrage sagte.