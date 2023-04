Aktuell Land

Autobesitzer erwischt 17-Jährigen nach Diebstahl des Wagens

Ein 17-Jähriger ist in Rastatt bei der Fahrt mit einem frisch gestohlenen Kleinwagen ausgerechnet dem Fahrzeug-Eigentümer begegnet. Der Jugendliche sei am Sonntagmorgen in eine Garage eingedrungen und habe daraus mit dem Originalschlüssel ein Auto gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Als er mit dem Wagen davonfuhr, sei ihm jedoch der Eigentümer in einem anderen Auto entgegengekommen. Woher der Teenager die Schlüssel für das gestohlene Fahrzeug hatte, war zunächst unklar.