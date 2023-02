Aktuell Land

Autobahnsperrung bei Rheinfelden wegen Tunnelarbeiten

Wegen Arbeiten am Herrschaftsbucktunnel wird ein Abschnitt der Autobahn A98 nahe Rheinfelden (Kreis Lörrach) in der laufenden Woche mehrere Nächte lang gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, beginnen die Sperrungen montags bis freitags jeweils um 19.00 Uhr und dauern bis 5.00 Uhr morgens am Folgetag.