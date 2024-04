Aktuell Land

Autobahn 8 bei Gruibingen wegen Wartung nachts gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten an einem Tunnel wird die Autobahn 8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) in Richtung München am Wochenende nachts gesperrt. In den Nächten zum Samstag und zum Sonntag sei die Strecke von abends bis frühmorgens gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Von der Raststätte bei Gruibingen bis zur Anschlussstelle Mühlhausen soll eine als U27 ausgeschilderte Umleitung eingerichtet werden.