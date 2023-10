Auto wird von Lastwagen Hunderte Meter weit mitgeschleift

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fahrerin war mit ihrem Auto auf der mittleren Spur in einer langgezogenen Kurve unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie ins Schleudern, weil sie bei dem Starkregen viel zu schnell unterwegs war und bei den Reifen die erlaubte Profiltiefe unterschritten war.

Die Frau krachte mit ihrem schleudernden Wagen zwischen die Zugmaschine und den Auflieger eines Wassertransporters auf der rechten Spur. So eingeklemmt wurde das Auto noch mehrere Hundert Meter mitgeschleift.

Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 50.000 Euro. Am Auflieger des Lastwagens entstand bei dem Unfall am Mittwoch ein geschätzter Schaden von 30.000 Euro.

PM Polizei