Auto und Bus stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, zwei davon schwer. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Samstag hieß. Die beiden Fahrzeuge stießen am Freitag auf der Bundesautobahn 5 zwischen Hirschberg und Ladenburg zusammen.