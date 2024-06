Aktuell Land

Auto stößt nach Überholmanöver gegen Wagen

Bei einem Überholmanöver ist ein Autofahrer gegen einen entgegenkommenden Wagen in Öhningen (Kreis Konstanz) gefahren und schwer verletzt worden. Der 64-Jährige habe am Freitag einen vor ihm fahrenden Linienbus überholen wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der Gegenspur stieß er demnach mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammen.