Auto stößt mit Stadtbahn zusammen: Zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn in Stuttgart verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll ein 26 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagmorgen eine rote Ampel missachtet haben und mit seinem Wagen an einer Kreuzung mit der Bahn zusammengestoßen sein. Ein 69-jähriger Fahrgast der Stadtbahn und die 31-jährige Beifahrerin im Auto seien leicht verletzt worden, hieß es. Die Frau sei den Angaben nach ins Krankenhaus gekommen. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.