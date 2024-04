Aktuell Land

Auto stößt gegen Stadtbahn

Offenbar nach einem verbotenen Wendemanöver ist in Stuttgart ein Auto mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall am Dienstag niemand, es entstand ein Schaden von 100.000 Euro. Ein 23 Jahre alter Autofahrer hatte demnach auf einer Kreuzung wenden wollen und die von hinten kommende und in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn übersehen.