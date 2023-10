Aktuell Land

Auto rutscht Hang hinab: Fahrerin kommt mit Schock davon

Eine Frau ist mit ihrem Auto eine sechs Meter lange Böschung in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hinuntergerutscht - und hat dabei keinen Kratzer erlitten. Die 19-Jährige hatte beim Motorstart vermutlich die Kupplung nicht getreten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den anschließenden Satz nach vorne rutschte der Wagen am Dienstagabend von dem Parkplatz den Hang hinunter. Glück im Unglück: Bis auf einen Schock blieb die junge Frau unverletzt. Und auch das Auto wies den Angaben nach nur einige Schrammen auf.