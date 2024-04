Aktuell Land

Auto rutscht auf Ölspur aus - mehrere Verletzte

Ein Wagen ist am Sonntag auf der Autobahn 8 kurz vor Ulm auf einer rund 1,5 Kilometer langen Ölspur in Schleudern geraten. Die drei Insassen des Fahrzeugs kamen mit leichten und mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich noch auf bayerischer Seite. Das Auto sei zuerst gegen die Mittelleitplanke geprallt, hieß es von der Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Wagen dann quer über die Fahrbahn geschleudert worden und im Grünstreifen liegengeblieben. Zuvor sei einem anderen Auto der Motor geplatzt, was die lange Ölspur verursacht habe.