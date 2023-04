Auto prallt gegen Taxi - Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den Angaben nach war der 22 Jahre alte Autofahrer mit zwei 18 Jahre alten Frauen und einem 19-Jährigen auf einer Straße im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem Taxi zusammen. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen und den 48 Jahre alten Taxifahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 19 Jahre alte Mitfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Frauen und der 37-jährige Fahrgast im Taxi erlitten leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war der 22-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Mitteilung der Polizei