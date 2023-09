Aktuell Land

Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto im Kreis Esslingen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag geriet der Mann am Donnerstagabend auf einer Landstraße nahe Baltmannsweiler in einer Rechtskurve ins Schleudern. Daraufhin sei der Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum an der Böschung geprallt. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.