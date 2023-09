Aktuell Land

Auto prallt bei Hagel gegen Hauswand: Zwei Verletzte

Zwei Senioren sind mit ihrem Auto bei Hagel gegen eine Hauswand in Gosheim (Kreis Tuttlingen) geprallt und haben sich dabei teils schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte sich der 74 Jahre alte Fahrer nach dem Unfall am Dienstag selbst aus dem Wagen befreien. Seine gleichaltrige Mitfahrerin holten Feuerwehrleute aus dem Auto. Der Fahrer war auf einer abschüssigen und vom Hagel glatten Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte das Auto frontal gegen die Hauswand gesteuert. Es entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.