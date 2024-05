Aktuell Land

Auto prallt bei Freiburg gegen Baum: Drei Verletzte

Eine 56-Jährige ist bei einem schweren Unfall in der Nähe von Freiburg lebensbedrohlich verletzt worden. Sie saß in einem Auto, das auf der B294 gegen einen Baum prallte. Der 31 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und seine Beifahrerin leicht. Das Fahrzeug sei am Sonntagnachmittag zwischen Haslach (Ortenaukreis) und Gutach (Kreis Emmendingen) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.