Auto landet nach Kollision mit parkendem Wagen auf dem Dach

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart sind zwei Männer leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Autofahrer sei am Dienstagabend im Stadtbezirk Feuerbach zunächst in das Heck eines parkenden Autos gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Auto dann überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer und sein 58 Jahre alter Beifahrer konnten das Auto selbstständig verlassen. Die Ursache sei bisher ungeklärt, sagte der Sprecher. Eventuell sei Unachtsamkeit der Grund für den Unfall.