Auto landet in Bachbett in Waiblingen: 84-Jähriger gerettet

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in einem Bach gelandet und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Gast einer Pizzeria in der Nähe rief die Rettungskräfte und berichtete von einem Auto, das »im Bachbett spazieren fuhr«, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Wegen des hohen Wasserstands trieb das Fahrzeug zunächst den Schüttelgrabenbach entlang und kam erst an der Querung Alte Rommelshauser Straße zum Stehen.