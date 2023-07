Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war eine Autofahrerin ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie mit ihrem Wagen mit dem Motorradfahrer zusammen. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.