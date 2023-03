Aktuell Land

Auto kracht in Lkw auf A8: Fahrer und Hunde schwer verletzt

Ein betrunkener Falschfahrer hat sich bei einem Unfall auf der A8 nahe Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) schwer verletzt. Auch vier Hunde, die in seinem Auto saßen, wurden am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Ein Hund starb am Unfallort.