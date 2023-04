Aktuell Land

Auto kracht frontal in Feuerwehrfahrzeug

Eine Autofahrerin ist in Heidelberg mit ihrem Wagen in ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr geprallt. Der Löschzug, bestehend aus drei Fahrzeugen, wollte mit Martinshorn und Blaulicht links in eine Straße einbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.