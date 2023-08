Aktuell Land

Auto kracht auf A8 in Stauende: Vier Verletzte

Bei einem Unfall am Stauende auf der Autobahn 8 bei Pforzheim sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 28-Jähriger ist am Mittwochmorgen auf das Stauende im Bereich einer Baustelle aufgefahren, so dass sich insgesamt fünf Autos ineinanderschoben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 28-Jährige und drei weitere Verletzte wurden vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Der linke Fahrstreifen wurde während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.