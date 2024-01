Aktuell Land

Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum: Fahrer tot

Ein 61 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Autounfall nahe Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gestorben. Der Autofahrer sei in einer langgezogenen Kurve vermutlich wegen der durch Regen nassen Straße mit seinem Wagen von dieser abgekommen und mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen.