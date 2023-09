Aktuell Land

Auto kollidiert mit Sattelzug: Zwei Menschen leicht verletzt

Bei dem Zusammenprall eines Autos mit einem Sattelzug in Rielasingen-Worblingen (Landkreis Konstanz) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Bei dem Unfall am Montagmorgen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zunächst fuhr ein 34 Jahre alter Mann über Rot auf eine Kreuzung. Dort kollidierte er mit dem Sattelzug eines 55-Jährigen.