Auto kollidiert mit Krankenwagen: Patientin stirbt

Nach dem Zusammenstoß eines Krankenwagens mit einem Auto auf der Bundesstraße 464 bei Reutlingen ist die 74 Jahre alte Patientin aus dem Krankenwagen an ihren Verletzungen gestorben. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße hatte eine 18-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Krankenwagens missachtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Fahrzeug sei dann am Donnerstag frontal in die Seite des Autos geprallt.