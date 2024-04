Aktuell Land

Auto kollidiert mit Baum: 32-jähriger Fahrer stirbt

Bei einem schweren Autounfall in einem Waldstück nahe Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) ist ein 32-Jähriger ums Leben gekommen. Aus zunächst unbekannter Ursache war der Mann am Mittwochmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte der Wagen mit einem Baum. Der Fahrer wurde aus seinem Auto geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.