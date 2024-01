Aktuell Land

Auto-Kabel sucht Investor: Hohe Investitionen nötig

Die finanziell angeschlagene Auto-Kabel Gruppe sucht einen externen Investor. Hintergrund sei die Insolvenz wesentlicher deutscher Gesellschaften des bisherigen Familienunternehmens mit Sitz in Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach), wie der Autozulieferer am Mittwoch mitteilte. Der Insolvenzantzrag sei am 21. Januar gestellt worden. Für die rund 600 betroffenen Beschäftigten habe dies keine Konsequenzen. Die Auftragsbücher seien voll. Es sei kein Personalabbau geplant.