Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Fahrerin aus einem der Autos im Gegenverkehr musste wegen ihrer schweren Verletzungen per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden. Fünf Menschen aus dem Auto, das in den Gegenverkehr geraten sein soll, wurden leicht verletzt. Angaben zu Verletzungen im dritten Auto gab es zunächst nicht. Die betroffene Bundesstraße 500 musste voll gesperrt werden.

PM Polizei