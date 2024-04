Aktuell Land

Auto gerät in Brand: Flammen greifen auf Supermarkt über

Ein Auto hat am Samstag in Pforzheim Feuer gefangen - die Flammen griffen auch auf einen Supermarkt über. Der 61 Jahre alte Besitzer des Wagens versuchte noch, den Brand zu löschen. Er verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilte. Der Supermarkt sowie Waren seien erheblich in Mitleidenschaft gezogen und teilweise zerstört worden. Dei Feuerwehr löschte den Brand. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden soll ersten Schätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Warum das Auto in Brand geriet, ist noch unklar.