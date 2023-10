Aktuell Land

Auto gerät in Brand: A656 kurzzeitig voll gesperrt

Auf der Autobahn 656 nahe Edingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Wagen ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, aber die A656 war wegen der Löscharbeiten in Richtung Heidelberg am Dienstag zwischenzeitlich voll gesperrt. Polizeiangaben zufolge hatte die Autofahrerin ihren Wagen noch auf den Standstreifen lenken und aussteigen können, ehe er in Vollbrand geriet. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.