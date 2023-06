Aktuell Land

Auto gelangt auf Gegenfahrbahn: Senior stirbt

Ein Senior ist bei einem Autounfall in Althütte (Rems-Murr-Kreis) gestorben. Der 84-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Seine gleichaltrige Mitfahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.