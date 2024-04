Aktuell Land

Auto fängt Feuer, Flammen gehen auf Haus über

Ein Auto hat in Schopfheim (Kreis Lörrach) nachdem es geparkt war, Feuer gefangen. Die Flammen schlugen auf ein Haus über. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Er stürzte rund zwei Meter tief in einen offenen Lichtschacht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.