Auto fängt Feuer: Fahrer in Lebensgefahr

Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B463 in Pforzheim lebensgefährlich verletzt worden. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war demnach am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, nachdem er zuvor mehrere Autos überholt hatte. Das Auto überschlug sich mehrmals und fing dann an zu brennen. Ersthelfer löschten das Feuer nach Angaben der Polizei. Die beiden Männer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.