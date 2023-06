Aktuell Land

Auto fängt an Drive-In-Schalter an zu brennen

Brenzlige Situation am Drive-In-Schalter: Als eine Mutter mit ihren Kindern am späten Samstagabend bei einem Schnellrestaurant vorfuhr, bemerkte sie plötzlich Rauch unter ihrem Auto. Wie die Polizei mitteilte, stellte die 35-Jährige den Wagen daraufhin schnell in einer Parkbucht ab und stieg mit ihren Kindern (12, 14) aus. Zu dem Zeitpunkt waren bereits lodernde Flammen unter dem Fahrzeug zu sehen.