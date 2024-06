Auto fährt gegen Ampel: Zwei Fußgängerinnen sterben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 28-jährige Frau wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag. Eine 27 Jahre alte Fußgängerin wurde schwer verletzt und starb anschließend in einer Klinik. Ein weiterer Fußgänger, ein 16 Jahre alter Jugendlicher, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallursache sollte ermittelt werden.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Reutlingen