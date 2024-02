Aktuell Land

Auto erfasst Seniorin: 91-Jährige stirbt im Krankenhaus

Wenige Tage nachdem sie in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst worden war, ist eine Seniorin ihren Verletzungen erlegen. Die 91-Jährige starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.