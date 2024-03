Aktuell Land

Auto erfasst Lastenrad - ein Kind schwer verletzt

Auf einem Lastenfahrrad sind ein Mann und zwei Kinder in Freiburg von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Kind dabei schwer verletzt. Der 46 Jahre alte Radfahrer wollte am Freitag eine Straße überqueren, als ihn ein 51 Jahre alter Autofahrer übersah. Der Radfahrer hätte eigentlich Vorfahrt gehabt - er stürzte zusammen mit den fünf und acht Jahre alten Kindern zu Boden. Das fünfjährige Kind kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.