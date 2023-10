Aktuell Land

Auto erfasst Kind: Zehnjähriger schwer verletzt

Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Das Kind sei am Mittwoch in Löchgau aus einem Bus ausgestiegen und vor dem Bus, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße gerannt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Auto einer 22-Jährigen erfasste dabei das Kind. Der Junge kam schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus.