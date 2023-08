Aktuell Land

Auto auf Acker-Irrfahrt schleudert in geparkten Wagen

Ein Autofahrer ist im Ostalbkreis mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, über einen Acker gerauscht und in ein geparktes Auto geknallt. Vier Menschen wurden bei dem Unfall am Freitag in Neresheim verletzt, wie die Polizei mitteilte.