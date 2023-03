Aktuell Land

Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer läuft weg

Ein Auto ist bei Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der 21-jährige Fahrer lief nach dem Unfall am Samstagmorgen weg, wie die Polizei mitteilte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann sich schwer verletzt hatte, wurde mit mehreren Polizeistreifen nach ihm gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Schließlich wurde er leicht verletzt in den angrenzenden Weinbergen gefunden. Hier wurde laut Polizei festgestellt, dass er Alkohol getrunken hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.