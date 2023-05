Aktuell Land

Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an einer Straßenkreuzung in Aalen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Eine 41-Jährige wollte mit ihrem Wagen, in dem auch ihre zwei Kinder saßen, am Sonntagabend eine Kreuzung überqueren. Dabei prallte sie aus bislang ungeklärten Gründen in das Auto einer 57-Jährigen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das der 57 Jahre alten Frau - sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.