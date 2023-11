Auszeichnung für Überlebenden der Möllner Anschläge

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der mit 3000 Euro dotierte Sonderpreis wird nach Angaben des Vereins am 25. November im Historischen Kaufhaus in Freiburg im Breisgau verliehen. Arslan hatte als Siebenjähriger einen rassistisch motivierten Brandanschlag auf das von seiner Familie bewohnte Haus in der Altstadt von Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg überlebt. Eine 51 Jahre alte Frau und zwei Mädchen starben in den Flammen.

Der Verein Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. verbindet seit 1993 historische Erinnerungsarbeit mit dem Einsatz für die Demokratie.

Pressemitteilung