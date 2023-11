Aktuell Land

Ausschreitungen bei Fußballspiel: Polizei sucht Zeugen

Nach Ausschreitungen bei einem Amateur-Fußballspiel in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, gerieten bei dem Spiel von A-Junioren am Sonntag Mannschaftsmitglieder und Betreuer im Hochrheinstadion aneinander. Bei den A-Junioren spielen üblicherweise junge Menschen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren.