Ausländerbehörde nun mit Online-Notfallterminen

Nach wochenlangen Problemen mit langen Wartezeiten und Schlangen vergibt die Ausländerbehörde in Stuttgart von Montag an online Termine für Notfälle. Das Angebot richtet sich an Personen, deren Aufenthaltstitel abgelaufen ist oder innerhalb der nächsten sieben Tage ablaufen wird, wie die Landeshauptstadt Stuttgart am Freitag mitteilte. Darunter fallen die Aufenthaltserlaubnis, das Visum und die Fiktionsbescheinigung.