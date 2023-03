Aktuell Land

Ausgeschlossen: Gast randaliert in Heidelberger Hotel

Ein betrunkener Gast hat in einem Hotel in Heidelberg randaliert, weil er sich aus seinem Zimmer ausgeschlossen hatte. Nur mit T-Shirt und Unterhose bekleidet, versuchte der 39-Jährige am frühen Sonntagmorgen, gewaltsam in ein fremdes Zimmer einzudringen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sein Ziel: Er wollte bei einem anderen Hotelgast unterkommen. Die Rezeption des Hotels war zu dem Zeitpunkt noch nicht besetzt.